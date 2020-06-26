МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18: Участники займутся кулинарными подделками

В 18 выпуске участники будут подделывать блюда / МастерШеф Профессионалы 2

В субботу, 27 июня, в 19:00 в эфире СТБ стартует последний в июне выпуск шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности 18 выпуска и, само собой, весь выпуск онлайн - на БЕЗ ТАБУ.

В 18 выпуске шоу МастерШеф Профессионалы 2 участникам предстоит пройти непростой конкурс, который докажет, что они настоящие профессионалы, которым не страшны серьезные задачи.

Все поделятся на две команды для следующего испытания, чтобы проверить умения подделывать. Каждая команда приготовит по два авторских блюда. Что готовить – зависит от них. Главное, чтобы блюда были сложными, насыщенным вкусами и с использованием различных техник.

Дегустировать будут команды-конкуренты, чтобы попытаться подделать блюдо своего соперника. Нужно быть максимально внимательными во время дегустации, чтобы почувствовать все нотки вкуса и понять, какие блюда готовились.

Судьи придумывают все более сложные испытания / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18

Команда "синих" за копированием / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18

«Это испытание покажет, насколько первоклассными шефами являются участники, поскольку только профессионал может угадать рецепт блюда только по вкусу. И только настоящий профессионал сможет объединить ингредиенты так, чтобы блюдо стало не просто вкусным, но и загадочным. Чтобы там была пикантная тайна, известная только создателю», - делится коварной задумкой Эктор Хименес-Браво.

На приготовление у участников будет 1 час. Готовить они будут на разных кухнях.

Командам нужно постараться найти необычные уникальные решения, чтобы конкуренты не смогли расшифровать блюдо.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 18 выпуск - 27.06.2020:

Что из этого получится, смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.