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МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18: Участники займутся кулинарными подделками

11:15
В 18 выпуске участники будут подделывать блюда - фото 1
В 18 выпуске участники будут подделывать блюда / МастерШеф Профессионалы 2

В субботу, 27 июня, в 19:00 в эфире СТБ стартует последний в июне выпуск шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности 18 выпуска и, само собой, весь выпуск онлайн - на БЕЗ ТАБУ.

В 18 выпуске шоу МастерШеф Профессионалы 2 участникам предстоит пройти непростой конкурс, который докажет, что они настоящие профессионалы, которым не страшны серьезные задачи.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 17 выпуск

Все поделятся на две команды для следующего испытания, чтобы проверить умения подделывать. Каждая команда приготовит по два авторских блюда. Что готовить – зависит от них. Главное, чтобы блюда были сложными, насыщенным вкусами и с использованием различных техник.

Дегустировать будут команды-конкуренты, чтобы попытаться подделать блюдо своего соперника. Нужно быть максимально внимательными во время дегустации, чтобы почувствовать все нотки вкуса и понять, какие блюда готовились.

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18: Участники займутся кулинарными подделками - фото 201973

Судьи придумывают все более сложные испытания / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18: Участники займутся кулинарными подделками - фото 201974

Команда "синих" за копированием / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 18

«Это испытание покажет, насколько первоклассными шефами являются участники, поскольку только профессионал может угадать рецепт блюда только по вкусу. И только настоящий профессионал сможет объединить ингредиенты так, чтобы блюдо стало не просто вкусным, но и загадочным. Чтобы там была пикантная тайна, известная только создателю», - делится коварной задумкой Эктор Хименес-Браво.

На приготовление у участников будет 1 час. Готовить они будут на разных кухнях.

Командам нужно постараться найти необычные уникальные решения, чтобы конкуренты не смогли расшифровать блюдо.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 18 выпуск - 27.06.2020:

Что из этого получится, смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская СТБ Шоубиз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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