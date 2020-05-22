МастерШеф Профессионалы 2 - что и как будут готовить в 13 выпуске

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 13 / СТБ

В субботу, 23 мая, на СТБ стартует 13 выпуск популярного кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2. В нем участники озаботятся здоровьем и будут готовить блюда для тех, кто страдает ожирением, диабетом и язвой. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 13 выпуске участники второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» будут готовить диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем.

«Трендовых диет много, поэтому мы решили копнуть глубже и обратиться к суровой классике. Речь идет про диетические столы Мануиля Певзнера. Он разделил разные ограничения на разные столы. Именно по этим принципам будут готовить участники. Нужно приготовить блюда, которые можно есть при этих болезнях. И исключить то, что нельзя», - рассказывает о планах на вечер судья проекта Ольга Мартыновская.

А что будет дальше?

Участников разделят на две команды и дадут инструкции с болезнями. В этом испытании нужно подготовить несколько блюд для людей, у которых: сахарный диабет, ожирение, мочекаменная болезнь, язва желудка, болезнь нервной системы, диарея.

В инструкциях к каждой болезни указано, что можно есть и что категорически запрещено.

Судьи в этот раз будут особо пристрастны / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 13

Правила испытания

Диета – это всегда сложно. Это стресс для организма. А если мы говорим про диету по состоянию здоровья – это еще хуже. Поэтому участникам важно сделать блюда по-настоящему вкусными и избавить от страданий тысячи людей. На приготовление будет 2 часа.

Куриные сердечками, креветки, крем-суп из батата и даже десерт в свекле.

Все ли смогут следовать инструкциям и готовить только из разрешенных продуктов? Или опытные профессионалы начнут экспериментировать и забудут, что в первую очередь они должны отталкиваться от болезней, более того - немного стать самим докторами, ведь главный слоган - “не навреди”.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 13 выпуск - 23.05.2020:

Смотрите уже в субботу 23 мая в 19:00 на телеканале СТБ и готовьтесь записывать оригинальные диетические рецепты от МастерШеф.