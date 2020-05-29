МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 14 - Чем накормить Дарта Вейдера, Терминатора и Дейнерис

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 14 / СТБ

В субботу, 30 мая, ровно в 19:00 на телеканале СТБ стартует четырнадцатый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы 2». Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Десятка сильнейших продолжает борьбу. В первом конкурсе участники разделятся на пары и будут готовить для выдуманных героев – Дарт Вейдер, Терминатор, Джокер, Граф Дракула и Дейнерис Таргариен.

«Наших гостей интересуют необычные материи: путешествие в прошлое, чтобы избежать восстания машин в будущем, господство в Галактике темных сил, кто-то из них путешествует в ящике и предпочитает кровь. Непростые люди. А может, и не люди. И участникам нужно приготовить идеальный обед для своего персонажа. Важны детали и стилистика соответствующая миру, в котором он живет», - комментирует Эктор Хименес-Браво столь необычный конкурс.

В студию герои лично не придут (они занятые своими делами), но кулинарам нужно залезть к ним в голову и понять, что может заказать культовый персонаж. На приготовление будет 1,5 часа.

Удивлять будут не только блюда, но и презентации. Такого еще не было. Сами участники перевоплотятся в героев, для которых готовили.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 14 выпуск - 30.05.2020:

Смотрите 14 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы уже завтра - 30 мая в 19:00 на СТБ.