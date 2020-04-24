Макс Нефедов Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

МастерШеф. Профессионалы 2 - что будут готовить в 9 выпуске

15:39
МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 9 - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 9 / СТБ

В субботу, 25 апреля, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует 9 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В девятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» у участников будет шанс доказать всей Украине, что за небольшие деньги реально приготовить позиции из ресторанного меню.

МастерШеф. Профессионалы 2 - что готовили в 8 выпуске

«Наши шефы выполнят мечту любой домохозяйки, мечту приготовить шедевр за три копейки. Но цель сэкономить ставят перед собой не только хозяйки, но и рестораторы. Иметь такого повара на кухне – это выиграть джекпот. Я и сам не против заполучить такого профи для своих ресторанов, и буду рад найти его среди участников», - говорит Эктор Хименес-Браво.

В этом испытании у участников не будет доступа к кладовой. Продукты они купят самостоятельно в супермаркете. А деньги на закупку нужно заработать на кулинарном аукционе. Только ставки будут не повышаться, а понижаться! За какую минимальную сумму шеф возьмется приготовить то или иное блюдо? Праздничный салат за 65 гривен, завтрак в постель за 50 и даже рыбное блюдо скандинавской кухни за 100 гривен…

Купить и приготовить дорогие продукты, например, лобстера, сможет почти любой аматор. Но профессионалы должны удивлять своими умениями, а не потраченной суммой денег.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 9 выпуск - 25.04.2020:

Кто из профи приготовит настоящий шедевр за сущие копейки, увидим в субботу 25 апреля в 19:00 на канале СТБ.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская СТБ Шоубиз МастерШеф 9
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Нефедов - все - фото 1
Кабмин уволил главного налоговика Верланова и таможенника Нефедова
19:51
Назначение Саакашвили может стать причиной дипломатической войны с Грузией - фото 1
Грузия может отозвать своего посла из Украины если Саакашвили дадут пост вице-премьера
17:00
Кремлевские террористы пытались узнать данные свидетелей крушения - фото 1
Русские пытались рассекретить имена свидетелей крушения MH17
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
22 апреля, 16:15
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
22 апреля, 14:30
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25