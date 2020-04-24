МастерШеф. Профессионалы 2 - что будут готовить в 9 выпуске

МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 9 / СТБ

В субботу, 25 апреля, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует 9 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В девятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» у участников будет шанс доказать всей Украине, что за небольшие деньги реально приготовить позиции из ресторанного меню.

«Наши шефы выполнят мечту любой домохозяйки, мечту приготовить шедевр за три копейки. Но цель сэкономить ставят перед собой не только хозяйки, но и рестораторы. Иметь такого повара на кухне – это выиграть джекпот. Я и сам не против заполучить такого профи для своих ресторанов, и буду рад найти его среди участников», - говорит Эктор Хименес-Браво.

В этом испытании у участников не будет доступа к кладовой. Продукты они купят самостоятельно в супермаркете. А деньги на закупку нужно заработать на кулинарном аукционе. Только ставки будут не повышаться, а понижаться! За какую минимальную сумму шеф возьмется приготовить то или иное блюдо? Праздничный салат за 65 гривен, завтрак в постель за 50 и даже рыбное блюдо скандинавской кухни за 100 гривен…

Купить и приготовить дорогие продукты, например, лобстера, сможет почти любой аматор. Но профессионалы должны удивлять своими умениями, а не потраченной суммой денег.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 9 выпуск - 25.04.2020:

Кто из профи приготовит настоящий шедевр за сущие копейки, увидим в субботу 25 апреля в 19:00 на канале СТБ.