МастерШеф Профессионалы 2 - что будут готовить в 12 выпуске

МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 12 / СТБ

В субботу, 16 мая, в эфире СТБ стартует 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 12 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы 2 участники построят собственные рестораны.

"Каждой команду нужно построить свой собственный ресторан с концепцией и авторским меню. Когда рестораны будут готовы, мы с Эктор, Олей и нашими близкими друзьями, которые хорошо знаются на ресторанном бизнесе, станем гостями их заведений. Блюда будут в формате сет-меню», - комментирует Владимир Ярославский.

Две команды уже закупили в строительном магазине весь необходимый инвентарь для будущих ресторанов. В двенадцатом выпуске участники будут воплощать свои концепции в реальность. За несколько часов им нужно построить ресторан и приготовить блюда для гостей. Синяя команда работает в рыбном ресторане, красная погрузит всех в лесные чащи.

Роза из свеклы, десерт в виде камня, сорбет из шампанского, овощной шот, а кто-то попытается сделать даже молекулярную кухню.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 12 выпуск - 16.05.2020:

Какая команда победит – лесная или морская – узнаем уже в субботу 16 мая в 19:00 на телеканале СТБ.