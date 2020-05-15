Владимир Зеленский Холостяк 10 Карантин в Украине война на Донбассе

МастерШеф Профессионалы 2 - что будут готовить в 12 выпуске

15:28
МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 12 - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 12 / СТБ

В субботу, 16 мая, в эфире СТБ стартует 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 12 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы 2 участники построят собственные рестораны.

МастерШеф. Профессионалы 2 - что готовили в 11 выпуске

"Каждой команду нужно построить свой собственный ресторан с концепцией и авторским меню. Когда рестораны будут готовы, мы с Эктор, Олей и нашими близкими друзьями, которые хорошо знаются на ресторанном бизнесе, станем гостями их заведений. Блюда будут в формате сет-меню», - комментирует Владимир Ярославский.

Две команды уже закупили в строительном магазине весь необходимый инвентарь для будущих ресторанов. В двенадцатом выпуске участники будут воплощать свои концепции в реальность. За несколько часов им нужно построить ресторан и приготовить блюда для гостей. Синяя команда работает в рыбном ресторане, красная погрузит всех в лесные чащи.

Роза из свеклы, десерт в виде камня, сорбет из шампанского, овощной шот, а кто-то попытается сделать даже молекулярную кухню.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 12 выпуск - 16.05.2020:

Какая команда победит – лесная или морская – узнаем уже в субботу 16 мая в 19:00 на телеканале СТБ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Шоубиз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры для проформы уведомили о подозрении нападавших на активиста Стерненко - фото 1
Беглый и Мертвый: Нападавшим на активиста Стерненко огласили подозрение
15:00
"Северный поток-2" не принесет русским запланированных дивидендов - фото 1
Германия поставила крест на "Северном потоке-2"
14:00
Зеленский вычеркнул из санкционного списка преступницу и внучку Муссолини, а также других террористов - фото 1
Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в "ДНР" и "ЛНР"
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35