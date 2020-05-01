МастерШеф. Профессионалы 2 - что будут готовить в 10 выпуске

МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 10 / СТБ

В субботу, 2 мая, в эфире Нового канала ровно в 19:00 стартует шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности 10 выпуска - на Без Табу.

В субботнем выпуске «МастерШеф. Профессионалы» будет кроссовер с другим звездным проектом СТБ - ив гости к участникам приедут три Супермамы.

«Моей дочке Веруне 4 года. И за это время с ребенком я поняла, что успеть абсолютно все невозможно. Постирать, причесать, сделать уроки, почитать и, конечно, накормить. Вы не представляете, как бы мне хотелось вкусно и полезно накормить дочь, и сделать это максимально быстро», - делится судья проекта Ольга Мартыновская.

Вкусно, полезно и быстро – это и есть задание для профессионалов. Три команды должны подготовить набор из полуфабрикатов, которые мамочки смогут разморозить и быстро приготовить ребенку. Все полуфабрикаты обязательно должны соответствовать таким критериям: полезно, сбалансированно и вкусно. Доготовить заготовку можно в микроволновке, духовке или на плите.

Кто и насколько хорошо справился с заданием, определит Ольга Мартыновская и 3 участницы проекта «Супермама». Они разморозят заготовки и приготовят их на кухне проекта согласно инструкциям, которые шефы оставят на упаковках.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 10 выпуск - 2.05.2020:

Умеют ли профи готовить замороженные полуфабрикаты, увидим в субботу 2 мая в 19:00 на канале СТБ.