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МастерШеф. Профессионалы 2 - что будут готовить в 11 выпуске

17:24
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 11 - Владимир Ярославский показывает уровень - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 11 - Владимир Ярославский показывает уровень / СТБ

В субботу, 9 мая, в эфире СТБ - одиннадцатый выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ продолжается испытание на человечность у поваров. Борьба за главный приз вышла на новую стадию - неделю назад они начали писать доносы на собственных коллег, если видят, что те готовят с ошибками. По итогам этого конкурса и всего прошлого выпуска худшие участники попадут на сложнейшую битву черных. Вместе с участниками в этих же условиях будет работать и судья проекта Владимир Ярославский.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 10 выпуск

Под коробками-загадками участники найдут один продукт. Это может быть авокадо, топинамбур, куриная печень, яйца, шоколад и яблоко. А у Владимира Ярославского – сладкий картофель батат.

«Хочется поставить себя в эти же условия, что и участников. Испытать свои собственные возможности и увидеть, как работает голова в такой ситуации. Многие думают – и повара в том числе – что ради классного блюда нужно купить огромное количество продуктов. Но на самом деле это не так. По-настоящему впечатляют блюда из одного-единственного ингредиента», - рассказывает Владимир Ярославский.

Готовое блюдо должно на 80% состоять из монопродукта, остальные же ингредиенты могут быть только дополнительными. Вдохновением для этого конкурса стало легендарное блюдо известного итальянца Массимо Боттуры, одного из лучших мировых шеф-поваров.

МастерШеф. Профессионалы 2 - что будут готовить в 11 выпуске - фото 199804

«Пять состояний пармезана» - Блюдо от шефа Массимо Боттуры

В свое время он придумал «Пять состояний пармезана» - блюдо, в котором знаменитый итальянский сыр представлен в пяти текстурах: суфле, мусс, жидкий крем, пена и хрустящий чипс.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 11 выпуск - 9.05.2020:

Кто справится с высокой кухней, а кто навсегда покинет шоу «МастерШеф. Профессионалы», увидим 9 мая в 19:00 на канале СТБ.

 

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