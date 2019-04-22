МастерШеф Профессионалы 8 выпуск - смотреть онлайн

20:20 22 апреля,

МастерШеф Профессионалы - на связи

В субботу, 20 апреля, на СТБ ровно в 19:00 стартует 8 выпуск первого сезона кулинарного шоу "МастерШеф Профессионалы". Все подробности 8 выпуска МастерШеф - на Без Табу.

Седьмой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы стал последним для Юлии Ангеловой. Претендентов на победу остается все меньше, а значит - конкурсы будут становиться все изощреннее.

Свежий выпуск МастерШеф Профессионалы, конечно, не обойдется без новых испытаний. Участникам шоу предстоит доказать, что они хороши не только в искусстве приготовления пищи, но также в мастерстве фотографии и угадыванию того, что на этих фото изображено.

Ведущие проекта - Эктор Хименес-Браво, Лиза Глинская (сама Королева кондитеров) и Владимир Ярославский

МастерШеф Профессионалы - 8 выпуск смотреть онлайн - 20.04.2019:

9 выпуск МастерШеф Профессионалы выйдет в субботу - 27.04.2019.