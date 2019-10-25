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МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн - 25.10.2019

15:34
МастерШеф-9: В 9 выпуске участники будут строить ресторан - фото 1
МастерШеф-9: В 9 выпуске участники будут строить ресторан / СТБ

Вечером в субботу, 25 октября, на СТБ стартует 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф, в котором участники на время отложат свои поварские фартуки и будут строить ресторан. Эти и другие подробности 9 выпуска МастерШеф 9 - на Без Табу.

Мечта любого кулинара, повара и шеф-повара - открыть свой личный ресторан. В «МастерШеф» знают об этом очень хорошо, поэтому в новом выпуске судьи дадут всем участникам возможность почувствовать, каково быть владельцем СВОЕГО заведения.

МастерШеф 9 - что готовили в 8 выпуске

«Участники прошли уже половину пути на «МастерШеф». Они заработали наше судейское доверие, поэтому мы решились поручить им очень ответственное дело. В этой программе свершится заветная мечта каждого из них, потому что участники откроют рестораны. С собственной концепцией и авторским меню», - рассказывает Владимир Ярославский.

МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн - 25.10.2019 - фото 190146

Путь к совему ресторану лежит через... / МастерШеф 9 - выпуск 9

МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн - 25.10.2019 - фото 190147

Первый вопрос любого бизнеса - стартовый капитал. Деньги на открытие ресторана участники заработают у плиты. Судьи предложат на выбор три блюда легендарного шефа Поля Бокюза. Если участник приготовит рататуй, то заработает за него 500 гривен. За яйцо-пашот, сваренное в красном вине, и поданное с винным майонезом, - кулинар получит 1000 гривен. А самую большую сумму – 1500 грн – можно получить за сложное многокомпонентное блюдо кок-о-ван (оно же - петух в вине).

Далее участники объединятся в команды, и на заработанные деньги отправятся в строительный супермаркет закупать материалы. Им нужно полностью продумать концепцию ресторана.

МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн - 25.10.2019 - фото 190148

Кушать подано / МастерШеф 9 - выпуск 9

Оценивать работу команд судьи будут вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Цена проигрыша слишком велика: худшая команда в полном составе переоденется в черные фартуки.

Смогут ли участники впечатлить опытных гостей этого конкурса, увидим в пятницу 25 октября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн анонс - 25.10.2019:

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