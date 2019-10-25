МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн - 25.10.2019

МастерШеф-9: В 9 выпуске участники будут строить ресторан / СТБ

Вечером в субботу, 25 октября, на СТБ стартует 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф, в котором участники на время отложат свои поварские фартуки и будут строить ресторан. Эти и другие подробности 9 выпуска МастерШеф 9 - на Без Табу.

Мечта любого кулинара, повара и шеф-повара - открыть свой личный ресторан. В «МастерШеф» знают об этом очень хорошо, поэтому в новом выпуске судьи дадут всем участникам возможность почувствовать, каково быть владельцем СВОЕГО заведения.

«Участники прошли уже половину пути на «МастерШеф». Они заработали наше судейское доверие, поэтому мы решились поручить им очень ответственное дело. В этой программе свершится заветная мечта каждого из них, потому что участники откроют рестораны. С собственной концепцией и авторским меню», - рассказывает Владимир Ярославский.

Путь к совему ресторану лежит через... / МастерШеф 9 - выпуск 9

Первый вопрос любого бизнеса - стартовый капитал. Деньги на открытие ресторана участники заработают у плиты. Судьи предложат на выбор три блюда легендарного шефа Поля Бокюза. Если участник приготовит рататуй, то заработает за него 500 гривен. За яйцо-пашот, сваренное в красном вине, и поданное с винным майонезом, - кулинар получит 1000 гривен. А самую большую сумму – 1500 грн – можно получить за сложное многокомпонентное блюдо кок-о-ван (оно же - петух в вине).

Далее участники объединятся в команды, и на заработанные деньги отправятся в строительный супермаркет закупать материалы. Им нужно полностью продумать концепцию ресторана.

Кушать подано / МастерШеф 9 - выпуск 9

Оценивать работу команд судьи будут вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Цена проигрыша слишком велика: худшая команда в полном составе переоденется в черные фартуки.

Смогут ли участники впечатлить опытных гостей этого конкурса, увидим в пятницу 25 октября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 9 - смотреть онлайн анонс - 25.10.2019:

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