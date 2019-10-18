Формула Штайнмайера Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019

12:15
Алик Мкртчян и Катерина Пескова вернутся на МастерШеф - фото 1
Алик Мкртчян и Катерина Пескова вернутся на МастерШеф / СТБ

В пятницу, 18 октября, в эфире СТБ - долгожданный свежий выпуск кулинарного реалити-шоу МастерШеф 9. Все подробности уже 8 по счету выпуска шоу - на Без Табу.

На восьмой неделе шоу МастерШеф 9 ожидает долгожданный кроссовер с весенними хитовым проектом «МастерШеф Профессионалы». Онт дебютировал на СТБ в первой половине 2019 - самой яркой его звездой стали Алик Мкртчян и Катя Пескова.

МастерШеф 9 - что готовили в 7 выпуске

В восьмом выпуске «Бог мяса» и «Королева десертов» станут гостями шоу. На выездном конкурсе в Музее Пирогово Алик и Катя станут капитанами команд у аматоров. Обе команды должны приготовить как можно больше уличной еды, и заработать на этом как можно больше денег.

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019 - фото 189752

Эктор Хименес-Браво осуществляет контроль качества / МастерШеф 9 - выпуск 8

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019 - фото 189757

Есть только миг между прошлым и будущим / МастерШеф 9 - выпуск 8

«Я понимаю, что победить Алика очень сложно. За два часа он может накормить просто армию людей», - говорит Пескова.

«Аматорам девятого сезона очень повезло, что они могут стоять и учиться рядом со мной», - шутит Алик.

Звездные шефы разработали для своих команд авторские меню. Логично, что Алик сосредоточился на приготовлении мясных блюд, а Катя – на десертах. Но и подходы к управлению команд у обоих капитанов абсолютно разные.

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019 - фото 189755

Готовим на свежем воздухе / МастерШеф 9 - выпуск 8

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019 - фото 189756

Кто приведет свою команду к победе, и не пострадает ли дружба Кати и Алика, увидим в пятницу 18 октября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн анонс - 18.10.2019:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СТБ Эктор Хименес-Браво Алик Мкртчян Шоубиз МастерШеф 9
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Дело руководителя главной пыточной в "ЛНР" в 2014-м году заморозили - фото 1
Украинский суд закрыл уголовное дело против главного палача "ЛНР"
10:00
Медяник помогает решать проблемы с уголовкой - фото 1
"По сахару поговорю": "Слуга народа" Медяник пообещал зарешать с замом Рябошапки Трепаком
Вчера, 16:00
Гладковского задержали у ресторана на Бориспольской - фото 1
Свинарчук-Гладковский пытался сбежать из страны, его задержало НАБУ (ФОТО)
Вчера, 13:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...