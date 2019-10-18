МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн - 18.10.2019

Алик Мкртчян и Катерина Пескова вернутся на МастерШеф / СТБ

В пятницу, 18 октября, в эфире СТБ - долгожданный свежий выпуск кулинарного реалити-шоу МастерШеф 9. Все подробности уже 8 по счету выпуска шоу - на Без Табу.

На восьмой неделе шоу МастерШеф 9 ожидает долгожданный кроссовер с весенними хитовым проектом «МастерШеф Профессионалы». Онт дебютировал на СТБ в первой половине 2019 - самой яркой его звездой стали Алик Мкртчян и Катя Пескова.

В восьмом выпуске «Бог мяса» и «Королева десертов» станут гостями шоу. На выездном конкурсе в Музее Пирогово Алик и Катя станут капитанами команд у аматоров. Обе команды должны приготовить как можно больше уличной еды, и заработать на этом как можно больше денег.

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«Я понимаю, что победить Алика очень сложно. За два часа он может накормить просто армию людей», - говорит Пескова.

«Аматорам девятого сезона очень повезло, что они могут стоять и учиться рядом со мной», - шутит Алик.

Звездные шефы разработали для своих команд авторские меню. Логично, что Алик сосредоточился на приготовлении мясных блюд, а Катя – на десертах. Но и подходы к управлению команд у обоих капитанов абсолютно разные.

Готовим на свежем воздухе / МастерШеф 9 - выпуск 8

Кто приведет свою команду к победе, и не пострадает ли дружба Кати и Алика, увидим в пятницу 18 октября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 8 - смотреть онлайн анонс - 18.10.2019: