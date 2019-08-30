МастерШеф 9 - выпуск 1 - смотреть онлайн - 30.08.2019

Команда МастерШеф готова к старту 9 сезона / Пресс-служба СТБ

В пятницу, 30 августа, на СТБ стартует 9-й сезон кулинарного шоу «МастерШеф». Теперь программа выходит по пятницам в 19:00. смотреть все выпуски шоу вы по-прежнему сможете смотреть на Без Табу.

В первом выпуске судьи 9 сезона шоу МастерШеф 9 - Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский - проведут открытый кастинг среди всех желающих попасть на проект. Условия неизменны, как и восемь лет назад: за 45 минут аматор должен приготовить вкусное качественное хорошее блюдо. Если как минимум двое судей скажут «да», человек получит белый фартук. А это – следующий этап отбора и шанс пройти в двадцатку девятого сезона.

Многие люди мечтают попасть в «МастерШеф», чтобы кардинально изменить свою жизнь. В этом году захотят оставить свои профессии в прошлом потомственный военный, food-фотограф и даже машинист электропоезда . Но один из участников окажется самым уникальным за все сезоны «МастерШеф». Он... артист травести-шоу.

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«Я занимаюсь этим делом уже 11 лет. Моего персонажа зовут Лолита Амбер – это маленькая интересная девушка, никаких извращений. Я понимаю, кто такая Лолита, а кто я. Если человек отделяет своего персонажа от собственного «я» – это нормально. К тому же, моя семья относится ко мне и к моей профессии отлично. Это же мои родители!» - рассказывает участник.

Бессменный куратор проекта Эктор Хименес-Браво говорит, что кастинг 9-го сезона ему запомнился и понравился больше, чем отборы в предыдущие годы.

МастерШеф 9 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 30.08.2019:

Удастся ли травести-артисту пройти кастинг, и кто еще сумеет попасть на проект, увидим в пятницу - 30 августа 2019 - в 19:00 на канале СТБ.