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МастерШеф 9 - выпуск 15 - смотреть онлайн - 6.12.2019

11:51
МастерШеф-9: В 15 выпуске на проекте состоится битва сезонов - фото 1
МастерШеф-9: В 15 выпуске на проекте состоится битва сезонов / СТБ

В пятницу, 6 декабря, в 19:00 на СТБ стартует 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9. В новом выпуске нас ждет шикарный кроссовер. Все подробности новости нового выпуска – на Без Табу.

Cудьи МастерШеф никогда не забывают своих выпускников и при случае всегда стараются пригласить их в родной павильон.

МастерШеф-9: Все участники сезона и их биографии

В пятнадцатом выпуске «МастерШеф 9» на кухню проекта вернутся самые яркие участники предыдущих сезонов: Таня Стребкова, Виталия Иващенко, Андрей Колесник (Рататуй), Виктор Перехрест, Екатерина Великая, Максим Лызо, Алексей Мазницын, Наталья Петрик и Владислав Мицкевич. И вернутся не просто так - девять участников предыдущих лет сразятся с девятью участниками нынешнего сезона.

МастерШеф 9 - выпуск 15 - смотреть онлайн - 6.12.2019 - фото 192428

Звезды прошлых сезонов объединяются в общей борьбе / СТБ

«Наконец-то наш 9-й сезон объединится и будет единым целым. На один день они станут не конкурентами, а братьями и сестрами. Другого выбора у них нет!» - говорит Эктор Хименес-Браво.

Обе команды должны подготовить изысканное меню, которое содержит 2 закуски, 2 вида основного блюда и два десерта. Оценивать их работу будут лучшие рестораторы Украины. У каждого из гостей есть несколько своих ресторанов, и они точно знают, что круто, а что нет.

Сможет ли девятый сезон обойти опытных участников, увидим в пятницу 6 декабря в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - смотреть онлайн 15 выпуск анонс - 6.12.2019:

 

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Эктор Хименес-Браво СТБ Елизавета Глинская Владимир Ярославский Шоубиз МастерШеф 9
Без Табу
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