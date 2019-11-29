МастерШеф 9 - выпуск 14 - смотреть онлайн - 29.11.2019

Эктор Хименес-Браво вспомнил молодость в 14 выпуске МастерШеф 9 / СТБ

В каждом сезоне МастерШеф участники больше всего ждут день, когда смогут готовить вместе с судьями проекта. Такие конкурсы бывают пару раз за сезон, но сразу становятся легендарными. Таким станет 14 выпуск МастерШеф 9, который стартует в пятницу, 29 ноября, в 19:00 на канале СТБ.

В четырнадцатом выпуске «МастерШеф» один из конкурсов станет очень ответственным не только участников, но и Эктора Хименес-Браво. Во-первых, судья станет капитаном сразу двух команд. А, во-вторых, готовить они будут для земляков Эктора, выходцев из Южной Америки. Такого на проекте еще не было. Волнуются и участники, и судья.

Обе команды будут готовить латиноамериканские блюда. Это предчувствуют все: уроженец Колумбии Эктор не допустит, чтобы хоть что-то пошло в этот день не так. Кстати, команда, которая проиграет, полным составом оденется в черный.

МастерШеф 9 - продолжают борьбу 9 участников

«На кухне нужно быть максимально собранным, работать быстро и эффективно. Я не терплю беспорядка, и не терплю медлительности. Надеюсь, участники не думают, что они смогут со мной расслабиться, - сообщает Эктор Хименес-Браво.

Смогут ли участники впечатлить своими латиноамериканскими блюдами земляков Эктора, увидим 29 ноября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 14 - смотреть онлайн анонс - 29.11.2019: