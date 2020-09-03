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Масштабные пожары на Луганщине: Пламя забрало первую жертву

17:10
Масштабные пожары на Луганщине: Пламя скосило первую жертву - фото 1
Масштабные пожары на Луганщине: Пламя скосило первую жертву

Во время тушения лесных пожаров в Луганской области погиб один боец ВСУ.

На Харьковщине целое село сгорело дотла

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

2 сентября, Харьковщину и Луганщину охватил мощный пожар. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить сотни гектаров леса. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога.

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