Marvel запускает сериал про Ника Фьюри

Директор переходит на ТВ

В полку супергеройских сериалов прибыло - Marvel Studios готовит сериал про одного из самых харизматичных своих питомцев и при этом без сверхспофсобностей - Ника Фьюри.

Благую для фанатов Marvel весть сообщает издание Variety.

Также известно, что кастинг на главную роль уже завершился. Ника Фьюри сыграет Сэмюэл Л. Джексон, исполняющий эту роль в киновселенной Marvel.

Шоураннером проекта выступает Кайл Брэдстрит («Борджиа», «Мистер Робот»), другой информации пока нет.

Напомним, что Marvel переформатировали свое видение комиксных телепродуктов - ликвидировали структуры, которые этим занимались автономно, позакрывали их проекты (последний - "Агенты Щ.И.Т.") и взялись рулить всем сами, переведя шоу на стриминг Disney+.

Пробным камнем станут сразу три проекта-сольника - "ВандаВижн", "Сокол и Зимний Солдат", а также "Локи". К ним добавится "Женщина-Халк", а вот теперь стало известно про сериал о Нике Фьюри.

Напомним, Ник Фьюри дебютировал в киновселенной Marvel в самом первом фильме эры киновселенной - «Железный человек», появившись в уже легендарной сцене после титров. Поначалу он был директором организации «Щ.И.Т.». С тех пор директор Фьюри в обойме - а в "Капитане Марвел" даже исполнил главную мужскую роль, показав свой потенциал.