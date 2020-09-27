Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Крушение Ан-26 Война в Нагорном Карабахе Беларусь война на Донбассе Досье

Marvel запускает сериал про Ника Фьюри

19:05
Директор переходит на ТВ - фото 1
Директор переходит на ТВ

В полку супергеройских сериалов прибыло - Marvel Studios готовит сериал про одного из самых харизматичных своих питомцев и при этом без сверхспофсобностей - Ника Фьюри.

Благую для фанатов Marvel весть сообщает издание Variety.

Женщина-Халк: Дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel

Также известно, что кастинг на главную роль уже завершился. Ника Фьюри сыграет Сэмюэл Л. Джексон, исполняющий эту роль в киновселенной Marvel.

Шоураннером проекта выступает Кайл Брэдстрит («Борджиа», «Мистер Робот»), другой информации пока нет.

Напомним, что Marvel переформатировали свое видение комиксных телепродуктов - ликвидировали структуры, которые этим занимались автономно, позакрывали их проекты (последний - "Агенты Щ.И.Т.") и взялись рулить всем сами, переведя шоу на стриминг Disney+.

Пробным камнем станут сразу три проекта-сольника - "ВандаВижн", "Сокол и Зимний Солдат", а также "Локи". К ним добавится "Женщина-Халк", а вот теперь стало известно про сериал о Нике Фьюри.

Напомним, Ник Фьюри дебютировал в киновселенной Marvel в самом первом фильме эры киновселенной - «Железный человек», появившись в уже легендарной сцене после титров. Поначалу он был директором организации «Щ.И.Т.». С тех пор директор Фьюри в обойме - а в "Капитане Марвел" даже исполнил главную мужскую роль, показав свой потенциал.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Marvel Сэмюэл Л. Джексон Ник Фьюри Шоубиз Новости сериалов
Другое на тему
Ильхам Алиев обещает окончательное решение вопроса Нагорного Карабаха - фото 1
Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан рапортует о победах
17:30
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 - фото 1
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
15:00
COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше - фото 1
COVID-19 подкосил тысячи украинцев за сутки, зараженных все больше
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30