Мангер расплатился с адвокатами за бюджетные деньги

Адвокатов Мангера финансируют за счет госбюджета

Весь 2019-й год юристы из адвокатского объединения "Константа" получали деньги из казны Херсона и региона. Таким образом, за счет государственных выплат, глава облсовета Владислав Мангер расплачивался со своими защитниками в деле Гандзюк.

Как написали в четверг, 2 января, на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook активисты, подозреваемого в заказе убийства херсонской активистки и сотрудницы местного горсовета Владислава Мангера стараются сохранить на должности "всем миром".

"Мангера не просто не убрали с поста председателя Херсонского областного совета. Ему не просто не смогли выразить недоверие. Мангера содержат всей областью. Руководители адвокатского объединения "Константа" - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин, которые являются адвокатами Мангера, весь год получали деньги из бюджета области и города", - подчеркнули активисты.

Согласно данным портала использования публичных финансов Е-data, адвокаты Мангера в 2019-м году получили от самых разных бюджетных организаций без малого 412 тысячу гривен.

Так, 180 тысяч гривен адвокатам заплатило КП "Херсонский городской центр земельно-имущественных отношений", которым на тот момент руководила депутат горсовета Елена Мазур. Еще 74 тысяч за абонентское юридическое обслуживание адвокатам заплатила Юбилейная ОТГ из Олешковского района.

Соратник Мангера Сергей Белик, который является главой Лузарненского сельсовета, выделил адвокатам главы облсовета 55 тысяч.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.