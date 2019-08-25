Мандалорец: список актеров и дата выхода

Список актеров сериала Мандалорианец

Disney утрясли проблемы с подбором актеров для своего первого сериала по Звездным войнам, и даже намекнули на дату выхода сериала. Все, что сейчас известно о сериале Мандалорианец - читай в материале Без Табу.

Disney селали наконец официальное заявление по сериалу Мандалорец - каст, съемки, дата выхода. Рассказываем, что обещают фанатам Звездных войн, чтобы реабилитироваться после провальных фильмов по вселенной.

Главную роль исполнит Педро Паскаль, которого после длительных переговоров "уломали" на главную роль - Бобы Фетта, который пережил распад Империи. За него стоило побороться, ведь актер сыграл в таких успешных проектах как "Игра престлов", "Нарко", "Чудо-женщина 1984". Но, похоже, он как и Карл Урбан в "Судье Дредде" так и не снимает свой шлем.

Педро Паскаль офоциально стал Мандалорианцем

К Педро Паскалю присоединятся Ник Нолти ("Воин"), Джина Карано ("Дэдпул"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Эмили Суоллоу("Менталист"), Карл Уэзерс ("Хищник" и "Рокки"), Омид Абтахи ("Американские Боги"), Вернер Херцог, и Ник Нолти ("Аффикция"). Кого конкретно будут играть вышеперечисленные актеры, пока неизвестно.

Режиссируют 10-серийный первый сезон Дэйв Филони ("Звездные войны: Войны клонов", "Звездные войны: Повстанцы"), Дебора Чоу ("Джессика Джонс"), Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарек", "Реальные упыри").

23 августа 2019 вышел полноценный трейлер сериала, который за сутки посмотрели почти 1- млн человек. Он невероятно эффектный и реально крутой. Создатели вобрали в нем все необходимые элементы вселенной Звездный Войн, не поскупились на спецэффектны, костюмы и массовку. Судя по трейлеру, есть в нем и атмосфера клаасических фильмов. В общем - смотрим и ждем, ждем и смотрим.

Мандалорец 2019 - смотрите онлайн трейлер:

Сериал выйдет на стриминговой платформе "Дисней", дата премьеры сериала официально подтверждена - это 12 ноября 2019 года.