Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО
Маму президента Украины Римму Зеленскую ярко поздравили с днем рождения.
Необычное видео опубликовала артист театра музыкально-пластических искусств "Академия Движения" Юлия Пахаян в Facebook.
“Сегодня шестнадцатое сентября! Сегодня день рождения отмечает Римма Владимировна Зеленская, мама президента Украины. Мы решили ее поздравить… и передать ей частичку нашей народной любви. Здоровья вам, Римма Владимировна!”, - написала артистка.
А что из этого вышло – смотрите сами.
Как отреагировали на это пользователи сети - сложно сказать. Все комментарии, как и счетчики лайков предусмотрительно были отключены.
Римма Зеленская с маленьким президентом
Но не везде.
Для справки
Римма Зеленская (род. 1950 г.) - инженер на пенсии. Жена ученого Александра Зеленского и мать шестого президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, "г*дина": отец Зеленского высказался о Порошенко.