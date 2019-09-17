Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО

Вчера, 21:40
Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО - фото 1
Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО

Маму президента Украины Римму Зеленскую ярко поздравили с днем рождения.

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Необычное видео опубликовала артист театра музыкально-пластических искусств "Академия Движения" Юлия Пахаян в Facebook.

Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО - фото 187956

“Сегодня шестнадцатое сентября! Сегодня день рождения отмечает Римма Владимировна Зеленская, мама президента Украины. Мы решили ее поздравить… и передать ей частичку нашей народной любви. Здоровья вам, Римма Владимировна!”, - написала артистка.

А что из этого вышло – смотрите сами.

Как отреагировали на это пользователи сети - сложно сказать. Все комментарии, как и счетчики лайков предусмотрительно были отключены.

Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО - фото 187958

Римма Зеленская с маленьким президентом

Но не везде.

Маму Зеленского ярко поздравили с днем рождения – ВИДЕО - фото 187961

Для справки

Римма Зеленская (род. 1950 г.) - инженер на пенсии. Жена ученого Александра Зеленского и мать шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, "г*дина": отец Зеленского высказался о Порошенко.

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