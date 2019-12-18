Майданчики ProZorro - можливість легально отримувати шалені гроші від держави

У тендерах на ProZorro може приймати участь будь-хто

Мабуть, не знайти в Україні підприємця, який би не казав про те, що наші чиновники та великі державні структури не розпилюють бюджетні кошти. З одного боку, частково ці ствердження є правдивими, оскільки корупцію нікуди не подінеш.

Але ж наразі майже у кожної фірми є шанси вигравати тендери та співпрацювати із державою. Допомагають у цьому так звані Prozorro майданчики, які є основною частиною системи державних закупівель "ПроЗорро".

Вони являють собою електронні сторінки, завдяки яким замовник може провести публічний конкурс та обрати найбільш відповідного постачальника послуг чи товарів. Доступною ProZorro, доречі, є не тільки для державних структур. Скористуватися послугами системи може будь-яка компанія, якій потрібно щось замовити на конкурентній основі. Звісно, це є доречним для якихось чималих закупівель.

Що ж стосується майданчиків, то тендери і держава, і підприємці можуть проводити лише на акредитованих майданчиках. Одним із них є оператор SmartTender, в якого є максимальний, четвертий рівень акредитації. Це означає, що власники майданчика мають змогу цілком офіційно стягувати гроші за подання тендерських пропозицій та повертати гроші у разі скасування торгів. Крім того, при отриманні акредитації майданчик бере на себе обов'язки дотримуватися всіх чинних вимог законодавства щодо проведення закупівель.

Приймати участь у тендерах у якості постачальника послуг чи товарів, яким би складним цей механізм не здавався зі сторони, зовсім не складно. Треба всього лише зареєструватись у системі, обрати конкурс, у якому ви прийматимете участь у якості фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, та докласти всі необхідні для укладання договору документи - свідоцтва про державну реєстрацію, довідку про відсутність рахунків на офшорних зонах, листи про сертифікацію продуктів (за необхідністю) та гарантійні листи, а також вказати конкурентний цінник за власні послуги. Пройти крізь всі ці бюрократичні перепони не зовсім легко, не дуже важко, але необхідно. Якщо саме ваша компанія задовільняє всім вимогам замовника, а вартість товару не завищена та співпадає із побажаннями державної чи комерційної структури - готуйтеся до виконання завдання.

Завдяки простій структурі SmartTender, розібратися із вибором серед сотень тендерів тих, які можуть підійти саме вам, зможе навіть дитина. Не має виникнути й перешкод із тим, де та куди завантажувати необхідну документацію. А якщо ж у користувача виникають якісь питання, на майданчику реалізовали систему онлайн-допомоги.