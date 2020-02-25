Люстрированные украинские чиновники получили возможность восстановиться через суды

В ЕСПЧ окончательно разобрались с законом Украины о люстрации

Во вторник, 25 февраля, вступило в силу решение Европейского суда по правам человека, которое гласит о том, что закон "Об очистке власти" нарушает права лишенных должностей казнокрадов.

Как утверждают в ЕСПЧ, постановление не подлежит обжалованию и является окончательным, так что теперь с точки зрения международной юриспруденции права Украина официально нарушила права чинуш.

Такое решение стало возможно из-за того, что Большая палата Суда отказала Украине в запросе на рассмотрение дела и попытке изменить решение.

Так что теперь все уволенные по люстрации недочиновники могут массово восстанавливаться через суды.

Как именно правительство намерено решать проблему в случае тотального возвращения причастных к рыгам деятелей на посты, которые уже давно занимают подконтрольные команде Зе люди, неизвестно.

Напомним, 17 октября прошлого года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации, в котором указано, что украинский закон "Об очистке власти" нарушил права чиновников, поскольку "применялся к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года".

Как известно, в сентябре 2014-го нардепы приняли законопроект, который предусматривает увольнение всех госслужащих топ ранга, если они занимали должности в момент правления Януковича.

После прихода к власти Владимира Зеленского, лидер Зе команды решил расширить закон, вписав туда всех руководителей из команды Петра Порошенко. Правда, самому гаранту на закон наплевать. Он даже сделал главой своей администрации Андрея Богдана, который также попадал под люстрацию. А чтобы избежать разбирательств, попросту переименовал АП в Офис президента.