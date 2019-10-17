Заплатить всем люстрированным: ЕСПЧ оштрафовал Украину за увольнения зашкваренных чинуш

ЕСПЧ против люстрации

В четверг, 17 октября, Европейский союз по правам человека решил наказать Украину за применение закона "Об очищении власти". Служители Фемиды признали всех люстрированных персонажей "пострадавшими".

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЕСПЧ, после жалоб пятерых обиженных из-за люстрации ватоголовых адептов режима Януковича, Украина обязана выплатить каждому из "пострадавших" по пять тысяч 300 евро. А заявитель и вовсе отхватит куш - 6,5 тысяч у.е.

Так, компенсации получат экс-первый заместитель следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрий Басалаева, бывший замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслав Полях, бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь, экс-начальник налоговой инспекции Яремчи ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Роман Якубовский и бывший заместитель начальника АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Подобный прецедент может привести к тому, что в ЕСПЧ потянутся и другие коррупционеры.

Судьи же опирались на те факты, что закон о люстрации не доказывал вины каждого конкретного чиновника. То есть, де-факто, нарушал право человека на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, в сентябре 2014-го нардепы приняли законопроект, который предусматривает увольнение всех госслужащих топ ранга, если они занимали должности в момент правления Януковича.

После прихода к власти Владимира Зеленского, лидер Зе команды решил расширить закон, вписав туда всех руководителей из команды Петра Порошенко. Правда, самому гаранту на закон наплевать. Он даже сделал главой своей администрации Андрея Богдана, который также попадал под люстрацию. А чтобы избежать разбирательств, попросту переименовал АП в Офис президента.