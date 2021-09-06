Лукашенко впаяв опозиціонерам понад 10 років колонії

Режим Лукашенка засудив Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії / Штаба Віктора Бабарика

Білоруських опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака відправили до колонії на 11 та 10 років відповідно. Лукашенківська прокуратура просила для них взагалі по 12 років.

Мінський обласний суд виніс вирок у понеділок, 6 вересня. Їх визнали винним у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади і створенні екстремістського формування і керівництві ним.

Провину ніхто з них не визнав.

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Слухання у справі було заритим, але на оголошення вироку пустили пресу. Підтримати політв'язнів прийшло багато людей.

Перед оголошенням вироку на вулиці Маяковського в Мінську вишикувалася довга черга з людей. Люди в цивільному намагалися всіх зняти на відео. До зали впустили батька Колеснікової.

Колесникова була головою штабу опонента президента Лукашенка — проросійського кандидата Віктора Бабарика, якому відмовили у реєстрації кандидатом у президенти.

Після виборів вона увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції та стала однією з координаторів руху спротиву. Максим Знак — член опозиційної Координаційної ради, адвокат.