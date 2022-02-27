Лукашенко визнав, що веде війну проти України
Старий маразматик Лукашенко, який сам прикидався жертвою росіян, нарешті набрався сил визнати власні злочини.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.
"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетні удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетні дивізіони біля кордону".
Насправді ракет було набагато більше - все це зафіксовано Україною.
Також Білорусь використовується як плацдарм для нападу на нашу державу російськими окупаційними військами - як на землі, так і у небі.
Лукашенко довго не визнавав злочин і навіть запросив України на мирні нібито переговори у Білорусь.
Україна ці лицемірні пропозиції відкинула.
"Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — це ми запропонували російській стороні", — заявив президент Зеленський.
Також український лідер побажав білорусам скинути тирана: Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя.