Лукашенко визнав, що веде війну проти України

Гори у пеклі

Старий маразматик Лукашенко, який сам прикидався жертвою росіян, нарешті набрався сил визнати власні злочини.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетні удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетні дивізіони біля кордону".

Насправді ракет було набагато більше - все це зафіксовано Україною.

Також Білорусь використовується як плацдарм для нападу на нашу державу російськими окупаційними військами - як на землі, так і у небі.

Лукашенко довго не визнавав злочин і навіть запросив України на мирні нібито переговори у Білорусь.

Україна ці лицемірні пропозиції відкинула.

"Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — це ми запропонували російській стороні", — заявив президент Зеленський.

Також український лідер побажав білорусам скинути тирана: Щиро бажаю Білорусі знову стати такою ж доброю й безпечною, якою її ще не так давно всі бачили. Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя.