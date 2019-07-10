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Лукашенко снова наехал на Путина

08:00
Лукашенко считает, что с Путиным нечего обсуждать - фото 1
Лукашенко считает, что с Путиным нечего обсуждать

Накануне очередной встречи с террористом номер один президент Беларуси в очередной раз весьма в жестком тоне наговорил много нелицеприятных для Путина вещей.

По словам Александра Лукашенко, в пятницу, 11 июля, в ходе встречи на Валааме ему придётся обсуждать итоги договоренностей с Кремлем с президентом РФ, но "обсуждать нечего".

Лукашенко готов отказаться от объединения с Россией

- Одни обещания. Пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыл. По решению Россельхознадзора запрещены поставки в РФ продукции порядка 80 белорусских предприятий. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами, - подчеркнул Лукашенко.

Решение же Россельхознадзора, скорее всего, связано с местью Кремля за поздравления президентом Беларуси Дональда Трампа по случаю Дня независимости США, в котором Лукашенко признал, что уже не так нацелен на союз с РФ.

Судя по всему, накануне грандиозного кипиша, который Путин называет "решённым вопросом", - создания единого государства - Лукашенко хочет развернуть вектор своей страны на Запад.

И хотя Кремль безапелляционно шантажирует Минск войной, Бацька упирается, как только может, пытаясь в то же время не допустить открытой военной оккупации Беларуси.

В то же время Беларусь и без официального объявления находится под контролем РФ: на ее территории расположены российские военные базы, правительство наводнено агентами ФСБ, а спецслужбы зачастую контролируются извне.

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