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Лукашенко назвал дружбу с США важнейшим приоритетом политики Беларуси

08:00
Лукашенко пытается спастись от Путина - фото 1
Лукашенко пытается спастись от Путина

В День независимости Штатов президент Беларуси, которую вот-вот оккупирует Путин, заговорил о необходимости укрепления отношений с Вашингтоном.

Красноречивое послание Лукашенко отправил в поздравительной телеграмме Дональду Трампу.

Лукашенко готов отказаться от объединения с Россией

По его словам, "поддержка дружественных и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь».
При этом Лукашенко также подчеркнул, что возвращение послов и установление более тесных дипломатических связей "соответствует национальным интересам обеих стран".

Судя по всему, накануне грандиозного кипиша, который Путин называет "решённым вопросом", - создания единого государства - Лукашенко хочет развернуть вектор своей страны на Запад.

И хотя Кремль безапелляционно шантажирует Минск войной, Бацька упирается, как только может, пытаясь в то же время не допустить открытой военной оккупации Беларуси.

Так, в среду, 3 июля, Лукашенко безапелляционно заявил, что не хочет чтобы его страну защищали русские.

В то же время Беларусь и без официального объявления находится под контролем РФ: на ее территории расположены российские военные базы, правительство наводнено агентами ФСБ, а спецслужбы зачастую контролируются извне.

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