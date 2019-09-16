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РФ и Беларусь "создадут конфедерацию": названа дата

12:13
РФ и Беларусь "создадут конфедерацию": названа дата - фото 1
РФ и Беларусь "создадут конфедерацию": названа дата

Россия и Беларусь создадут конфедерацию к 2022 г.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, - прим. ред.) рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года", - утверждает анонимный источник.

В частности, у стран будто бы будет "единый Налоговый и Гражданский кодексы". Изменения в законодательстве в свою очередь повлекут за собой создание единого банковского надзора и регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

Отметим, что разговоры о некоем объединении стран Евразии идут еще с момента краха СССР. В то время не исключалось подписание нового союзного договора между странами. Однако Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. поставило жирную точку в истории советской империи.

РФ и Беларусь 'создадут конфедерацию': названа дата - фото 187819

Подписание Беловежского соглашения, 8 декабря 1991 г.

Но от своих амбиций Россия отказываться не собиралась. Правда, из-за войны в Чечне, экономического и политического кризиса РФ пришлось надолго отложить свои планы.

Лишь со стабилизацией цен на нефть, "официальный преемник" СССР смог вновь взяться за возврат к былым амбициям. Из всех постсоветских стран на данный момент наиболее вероятным кандидатом для нового "союза" продолжает считать Беларусь.

Однако и там не все гладко. По мнению ряда политологов, бессменный лидер страны Александр Лукашенко предпочитает оставаться большой рыбой в маленьком пруду, чем маленькой рыбешкой в большом.

Следовательно, Бацька постарается отодвинуть предлагаемый Россией "союз" на как можно более дальний срок.

Послесловие

Первыми о мнимой конфедерации РБ и РФ написал "Коммерсант" - СМИ, принадлежащее Алишеру Усманову.

РФ и Беларусь 'создадут конфедерацию': названа дата - фото 187820

Алишер Усманов

А бизнесмен, как известно, является одним из сторонников Владимира Путина. Полагаем, что орден "За заслуги перед Отечеством" президент РФ ему вручил не за просто так.

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