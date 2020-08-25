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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости и вспомнил о дружбе

08:41
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости и вспомнил о дружбе - фото 1
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости и вспомнил о дружбе

В понедельник, 24 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу с Днем Независимости Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба президента РБ.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.

Кроме того Александр Лукашенко заявил о заинтересованности "в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне".

Самому же Зеленскому президент Беларуси пожелал "крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности", а украинскому народу - мира, стабильности и благополучия.

Отметим, что…

На данный момент у Банковой нет четкой позиции по белорусскому вопросу. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.

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