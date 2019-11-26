Лукашенко посягнул на Калининград, признав Крым "российским"

Лукашенко пытается усидеть на двух стульях

Пытающийся усидеть на двух стульях и защититься от России путем движения в сторону Европы, Александр Лукашенко, умудрился наговорить лишнего, а в то же время подлизнуть Путину в геополитических вопросах.

В понедельник, 25 ноября, президент Беларуси на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил о территориальных претензиях к России.

Правда, сделал это "Бацька" в своем стиле. Лукашенко рассказал российскому чиновнику о том, что считает Калининград и регион исторически близкой к Беларуси областью. Более того, по его словам, Путин не против "поделиться".

- Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что неправильно сделали, - заявил президент.

Таким образом Лукашенко сумел и закинуть удочку об отжатии Калининградской области в свою пользу, и дал понять, что готов в обмен признать оккупацию Крыма. Реакции украинских дипломатов на подобные заявления пока не последовало.

Правда, де-факто, Минск и без того особо не осуждал агрессивную политику Путина по отношению к нашей стране. В марте 2014 во время оккупации МИД Беларуси выпустил заявление, в котором "выступил против однобокого, пристрастного толкования принципов международного права в угоду геополитическим интересам, попыток заявлять об уникальности одних международных ситуаций и территорий и игнорировать другие".

Беларусь также всегда воздерживалась или голосовала в пользу оккупантов в ООН и других организациях при рассмотрении всевозможных резолюций, которые осуждали захват полуострова и войну на Донбассе. При этом Лукашенко постоянно рассказывает о том, как поддерживает территориальную целостность Украины.

К слову, при всей двойственности политики Минска украинцы почему-то называют Александра Лукашенко самым популярным иностранным политиком.