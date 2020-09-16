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Лукашенко попросил у Путина оружие: Что происходит

18:10
Лукашенко попросил у Путина оружие: Что происходит - фото 1
Лукашенко попросил у Путина оружие: Что происходит

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у России некоторые виды оружия.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - заявил "Бацька", отметив свою готовность на "это идти".

"Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что…

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает терять контроль над страной. Предчувствуя близкий конец, диктатор заручился поддержкой Кремля. Само собой, последняя не может быть безвозмездной и в случае сохранения трона Бацьке придется поступиться значительным куском белорусского суверенитета.

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