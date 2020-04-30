Лукашенко мог заразиться коронавирусом: президент неделю не появляется на публике

Лукашенко уже 5 дней никто не видел

Отрицающий существование китайской болезни диктатор Александр Лукашенко вполне мог оказаться на больничной койке. Само собой, с коронавирусом.

Как утверждают белорусские журналисты, президент не показывается на людях уже более пяти дней, с момента проведения республиканского субботника, который не был отменен из-за дебильной политики Минска.

В новостях по пропагандистским каналам крутят архивные кадры с участием Лукашенко, а государственные журналисты сообщают о работе президента с документами.

Ранее точно так же пресс-служба поясняла отсутствие Ельцина в России, когда он лечился или ложился в больницу на операцию.

С учетом того, что Лукашенко контактировал со священником, который вчера скончался от коронавируса, а также постоянно тусил среди кучи людей без каких-либо средств защиты, вполне может быть, что президент Беларуси подцепил китайскую заразу. Которая, по его утверждению, является "коронапсихозом".

Мог инфицироваться фигурант санкционных списков Евросоюза и во время проведения показательного хоккейнго матча - у спортсмена Дмитрия Мелешко, с которым 11 апреля в одной команде катал Лукашенко, подтвердили диагноз COVID-19.

Напомним, с момента начала пандемии коронавируса белорусский лидер решил избрать тактику отрицания существования болезни, отказался внедрять карантин. Власти же страны стали занижать информацию о количестве заболевших.