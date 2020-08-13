Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора Киевского университета

Доктор Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, в минувшее воскресенье нарисовавший себе победу на выборах с результатом 80%, рискует утратить докторскую степень главного украинского ВУЗа.

С 2009 года Александр Лукашенко является почетным доктором наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Звание, полученное еще во времена Ющенко, решили в 2020 году оспорить студенты и выпускники ведущего украинского ВУЗа, обратив внимание на то, что диктатор, топящий свою страну в крови, не заслуживает почетной степени авторитетного учебного заведения демократического государства.

Инициатором этого напрашивающегося, но явно запоздалого решения выступила не администрация ВУЗа, а его студенты и выпускники.

Инициативная группа выпускников и студентов униерситета просит ректора и членов ученого совета университета отменить звание Почетного доктора КНУ Александру Лукашенко. Об этом на своей странице на Facebook написала активистка Никулина. Она также выложила в открытый доступ электронный черновик обращения, призвыв подписать его всех желающих. На призыв активно откликнулись многие небезразличные, создав в файле сумятицу.

Реакции администрации ВУЗа пока не было.

Отметим, что награду в 2009 Лукашенко вручал действующий ректор Губерский.

Также активисты указали, что среди почетных докторов есть немало сомнительных личностей, которые вряд ли заслуживают этого звания. Например,Реджеп Эрдоган, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев.