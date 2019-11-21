Лучше не нашлось: Найема сделали заместителем Абромавичуса

Найема посадили в хлебное кресло

В четверг, 21 ноября, в команде Зеленского приняли решение, кто самым крутым подспорьем для не имеющего доступа к гостайне гендиректора "Укроборонпрома" станет ничего не смыслящий в оборонке человек без опыта руководства и политической верности.

Бывший народный депутат, который начал изничтожать собственную партию "Блок Петра Порошенко" сразу же, как только получил мандат, примкнул к Зе команде и начнет на свой лад реформировать оборонный сектор.

До этого Найему был дан шанс показать себя реформатором, когда он входил в коллегию МВД, но никаких успехов ни он, ни сама реформа, ни Арсен Аваков, не достигли.

В 2019-м году, за несколько дней перед выборами, нардеп наконец-таки соизволил расстаться с мандатом и с помпой вышел из "БПП". Тем не менее, в Зе команду сразу он не влился - в "Слуги народа" Найема не взяли, а идти по мажоритарке политик с нулевым рейтингом не решился. С тех пор и значился неприкаянным, выступая неофициальным экспертом во всех отраслях.

Сегодня же его сделали целым заместителем генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. За какие заслуги можно занять ключевую должность человеку без опыта, неизвестно.

В самом "Укроборонпроме" утверждают, что Найем возьмется за связи концерна с органами власти, а также с неправительственными организациями и международными партнерами. Возможно, назначение экс-нардепа сделает возможной работу оборнки в принципе, ведь нынешний гендир вообще не способен выполнять свои обязанности, поскольку у него нету доступа к гостайне - он является гражданином Литвы.