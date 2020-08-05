Лопес срывает бой Ломаченко за абсолютное чемпионство

Лопес увиливает от боя с Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес, пояс которого нужно отобрать Василию Ломаченко для получения титула абсолютного чемпиона мира по всем версиям, хочет отказаться от поединка.

Менеджеры Лопеса якобы уже начали искать замену для своего подопечного, а шантажируют команду Ломаченко денежными гонорарами.

- Мы были готовы согласиться на предварительно обусловленное снижение гонорара, но в результате уменьшения оказалось слишком резким. Я думаю, что мы, скорее всего, проведем другой бой в легком весе, а затем рассмотрим предложение от Ломаченко. Многие в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им нужно что-то придумать, чтобы Top Rank устроила бой, - отметил промоутер Дэвид Маквотер. - Боб Арум прав в том, что Top Rank не должна терять деньги на этом поединке. И Теофимо тоже не должен. Больше всего от этого боя выигрывает ESPN. Я считаю, что они должны найти способ его устроить.

Как известно, Ломаченко, обладатель титулов WBC, WBA и WBO в легком весе согласен драться с американцем за 3,25 миллиона долларов. В то же время аутсайдеру поединка организаторы пообещали 1,2 миллиона, что его якобы оскорбило. На самом же деле Лопесу, судя по всему, очень не хочется выходить на ринг против украинца, поскольку все шансы потерять чемпионство IBF и славу у него присутствуют.

Подписание контракта на запланированный на октябрь бой Лопес вчера сорвал. Сегодня промоутер Боб Арум заявил о том, что в случае отказа соперника Василию Ломаченко будут искать другого соперника.

Как известно, против Теофимо Лопеса Ломаченко должен был сразиться 30 мая, но поединок отлжили на неопределенный срок. Буквально недавно глава компании Top Rank и промоутер украинца заявил, что убедил Лопеса драться с Ломаченко даже при пустых трибунах. Впрочем, судя по всему, американец не очень-то и хочет выходить на ринг против такого сильного соперника. Да еще и без зрителей, что значительно урежет его гонорар.

Напомним, третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа прошлого года в бою против Люка Кэмпбелла. К титулу абсолютного чемпиона в своей профессиональной карьере Ломаченко идет без малого семь лет. Выступая в своем "родном весе", украинец настолько убедительно разбирал своих соперников, что соглашаться на бой с ним никто не хотел. Поэтому ему пришлось перешагнуть аж через две весовые категории.