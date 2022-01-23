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Лондон викрив російські плани державного перевороту в Україні

12:58
Домінік Рааб пообіцяв росіянам санкції - фото 1
Домінік Рааб пообіцяв росіянам санкції / Гетті Іміджес

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії й міністр юстиції Домінік Рааб заявив, що проти Росії будуть запроваджені санкції в разі приведення проросійського політика до влади в Україні.

«Україна - вільна країна, яка може самостійно вирішувати свою долю. Ми їх підтримуватимемо, коли вони будуть себе захищати. Міжнародна спільнота, союзники з Європи, США та НАТО, ми стоїмо пліч-о-пліч, коли говоримо, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує вдертися в Україну або приведе до влади (в Україні – ред.) маріонетковий режим», - сказав Рааб.

За його словами, йдеться про серйозні заходи проти Москви, серед яких ряд фінансових та економічних санкцій.

Рааб також додав, що відповідь Британії буде міцною та узгодженою з її союзниками на Заході.

Минулої суботи МЗС Великої Британії заявило, що у контексті військової ескалації з боку РФ особливу роль може грати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

Як потенційного кандидата уряд РФ розглядає колишнього депутата Євгена Мураєва, - номінального власника проросійського телеканалу "Наш" та нардепа 8 скликання.

Лондон викрив російські плани державного перевороту в Україні - фото 210211

У Росії заяву МЗС спростували, але росіянам вже ніхто давно не вірить. Сам Мураєв спробував хайпанути на цьому та виклав у соцмережі колаж на самого себе в подобі Джеймса Бонда.

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Евгений Мураев Великобритания гибридная война Джеймс Бонд Санкции Россия Новини Украина
Укрінформ
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