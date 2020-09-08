Ломаченко и Лопес официально договорились о чемпионском бое

Ломаченко встретится с Лопесом 17 октября

После длительных переговоров из-за гонораров, оскорблений и упреков в компании Top Rank объявили дату следующего боя Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Бой между украинцем-обладателем титулов WBA, WBO и WBC и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом состоится 17 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Во время официального представления поединка явно нервничающий Ломаченко смачно "проехался" по своему сопернику, заявив о том, что "Лопес съест его удары":

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. В течение последних двух лет он не делал ничего, кроме того, что произношения моего имени. Я боец, и моя цель - выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем воевать в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова".

В то же время сам Ломаченко на днях несколько зашкварился, прямо в церкви напав на другого украинского боксера Ивана Редкача. На днях излишне набожный друг ватоголового Александра Усика набросился на своего коллегу, который его критикует за антиукраинское поведение.

Напомним, изначально против Теофимо Лопеса Ломаченко должен был сразиться 30 мая, но поединок отлжили на неопределенный срок. Буквально недавно глава компании Top Rank и промоутер украинца заявил, что убедил Лопеса драться с Ломаченко даже при пустых трибунах. Впрочем, судя по всему, американец не очень-то и хочет выходить на ринг против такого сильного соперника. Да еще и без зрителей, что значительно урежет его гонорар.

Напомним, третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа прошлого года в бою против Люка Кэмпбелла. К титулу абсолютного чемпиона в своей профессиональной карьере Ломаченко идет без малого семь лет. Выступая в своем "родном весе", украинец настолько убедительно разбирал своих соперников, что соглашаться на бой с ним никто не хотел. Поэтому ему пришлось перешагнуть аж через две весовые категории.