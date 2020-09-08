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Ломаченко и Лопес официально договорились о чемпионском бое

Вчера, 20:20
Ломаченко встретится с Лопесом 17 октября - фото 1
Ломаченко встретится с Лопесом 17 октября

После длительных переговоров из-за гонораров, оскорблений и упреков в компании Top Rank объявили дату следующего боя Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Бой между украинцем-обладателем титулов WBA, WBO и WBC и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом состоится 17 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

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Во время официального представления поединка явно нервничающий Ломаченко смачно "проехался" по своему сопернику, заявив о том, что "Лопес съест его удары":

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. В течение последних двух лет он не делал ничего, кроме того, что произношения моего имени. Я боец, и моя цель - выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем воевать в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова".

В то же время сам Ломаченко на днях несколько зашкварился, прямо в церкви напав на другого украинского боксера Ивана Редкача. На днях излишне набожный друг ватоголового Александра Усика набросился на своего коллегу, который его критикует за антиукраинское поведение.

Ломаченко и Лопес официально договорились о чемпионском бое - фото 205143

Напомним, изначально против Теофимо Лопеса Ломаченко должен был сразиться 30 мая, но поединок отлжили на неопределенный срок. Буквально недавно глава компании Top Rank и промоутер украинца заявил, что убедил Лопеса драться с Ломаченко даже при пустых трибунах. Впрочем, судя по всему, американец не очень-то и хочет выходить на ринг против такого сильного соперника. Да еще и без зрителей, что значительно урежет его гонорар.

Напомним, третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа прошлого года в бою против Люка Кэмпбелла. К титулу абсолютного чемпиона в своей профессиональной карьере Ломаченко идет без малого семь лет. Выступая в своем "родном весе", украинец настолько убедительно разбирал своих соперников, что соглашаться на бой с ним никто не хотел. Поэтому ему пришлось перешагнуть аж через две весовые категории.

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