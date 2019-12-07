Лобода дико опозорилась с фотошопом – ФОТОФАКТ

Лобода дико опозорилась с фотошопом –ФОТОФАКТ

Украинская певица Светлана Лобода сильно опозорилась из-за неумелого фотошопа. На "косяк" поп-дивы обратили внимание пользователи сети.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram певицы.

Причиной для шуток послужило одно из фото Лободы. Презентовав песню "Новый Рим", певица выложила новый снимок и написала следующее:

"Новый хит !!!Новый Рим. Ссылка в шапке . хаха!))".

Однако с фото оказалось что-что не так.

"6 пальцев? Какие плюсы, минусы, подводные камни?", "А 6 пальцев на ноге никого не смущает?", "#шестьпальцев", - пишут люди.

Отметим, что это уже далеко не первый курьез певицы из-за "неудачного" фото. Так, гоняясь за популярностью в сети, она выложила интимное фото. Но не свое.

Ранее ее выложила пользователь под таинственным ником nudeyogagirl. Правда, Лобода не утверждала, что это ее снимок, но не указала и авторство. Так что все равно это плагиат. Больше об этом читайте здесь.