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Лобода дико опозорилась с фотошопом – ФОТОФАКТ

13:00
Лобода дико опозорилась с фотошопом –ФОТОФАКТ - фото 1
Лобода дико опозорилась с фотошопом –ФОТОФАКТ

Украинская певица Светлана Лобода сильно опозорилась из-за неумелого фотошопа. На "косяк" поп-дивы обратили внимание пользователи сети.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Instagram певицы.

Причиной для шуток послужило одно из фото Лободы. Презентовав песню "Новый Рим", певица выложила новый снимок и написала следующее:

"Новый хит !!!Новый Рим. Ссылка в шапке . хаха!))".

Лобода дико опозорилась с фотошопом – ФОТОФАКТ - фото 192447

Однако с фото оказалось что-что не так.

"6 пальцев? Какие плюсы, минусы, подводные камни?", "А 6 пальцев на ноге никого не смущает?", "#шестьпальцев", - пишут люди.

Отметим, что это уже далеко не первый курьез певицы из-за "неудачного" фото. Так, гоняясь за популярностью в сети, она выложила интимное фото. Но не свое.

Ранее ее выложила пользователь под таинственным ником nudeyogagirl. Правда, Лобода не утверждала, что это ее снимок, но не указала и авторство. Так что все равно это плагиат. Больше об этом читайте здесь.

 

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Светлана Лобода интернет Новости Украина
Без табу
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