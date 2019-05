Лига смеха 2019: 5 сезон 8 выпуск: Зеленский и там, и там

23:50 19 апреля,

Только самый чистый юмор - Лига Смеха 5 - выпуск №8

Владимир Зеленский сегодня будет в эфире сразу на двух каналах одновременно - начиная с 20:35 на 1+1 в качестве ведущего 8 выпуска 5 сезона Лиги смеха и в 9 вечера на УТ-1 как участник дебатов кандидатов в президенты. Что будет смешнее - смотрите и решайте на Без Табу.

Седьмой выпуск 5 сезона юмористического шоу "Лига смеха" был посвящен старинным ремеслами - чтобы это не значило. Тема 8 выпуска - "редкие професси".

В прошлую пятницу мы попрощались с командой "Дикий молодняк" (Харьков), в следующий раунд -прошли такие команды (их 9):

"Я так и знала" (тренер - Гарик Бирча)

"Сборная Кременчуга" (тренер - Евгений Кошевой)

"Наш формат" (тренер - Юрий Ткач)

"Ветераны Космических Войск" (тренер - Сергей Боглан)

"Днепр" (джокер)

"Отдыхаем вместе" (тренер - Сергей Боглан)

"Моя провинция" (тренер - Юрий Ткач)

"Пошло-поехало" (тренер - Сергей Сивохо)

30+ (тренер - Гарик Бирча)

Вторая игра третьего этапа - пролог от Владимира Зеленского - Редкие профессии:

Полякова с бодуна - Моя Провинция и Юрий Ткач:

Сказка про Максима Галкина - "Я так и знала" и Гарик Бирча:

Дебаты Зеленского и Порошенк - "Пошло Поехало" и Оля Полякова:

Маленькие Кучмята и Смех сквозь слезы - "Отдыхаем Вместе" и Станислав Боклан:

Схватка бомжа с голубями - "Сборная Кременчуга" и Евгений Кошевой:

"Сборная Кременчуга" vs "Моя провинция" vs "Отдыхаем Вместе" vs "Я так и знала" - Музыкальный баттл с Мишель Андраде

Лига смеха 2019 5 сезон 8 выпуск смотреть онлайн видео - полный выпуск, 19.04.2019: