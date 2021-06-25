Лідери ЄС дали Путіну копняка

Лідери ЄС відмовилися від ідеї зустрічі з Путіним через протести сусідів Росії / АР

Лідери країн Європейського союзу відкинули ідею проведення зустрічі з президентом Володимиром Путіним через протести з боку країн-членів, що межують з Росією.

У заяві від 25 червня лідери зазначили, що «вивчать формати й умови діалогу з Росією», не згадавши про зустрічі на вищому рівні загалом або плани зустрічі з Путіним.

Франція і Німеччина запропонували провести перший саміт ЄС з Путіним з січня 2014 роки після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії у Женеві 16 червня. «Ми не можемо продовжувати без діалогу. Ми повинні говорити, в тому числі про наші розбіжності. Це єдиний спосіб їх вирішити», – заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Однак після нічних переговорів на саміті в Брюсселі канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала журналістам, що угоди щодо зустрічі, яку Москва вітала, не досягнуто.

«Це була дуже ґрунтовна і непроста дискусія», – зазначила вона.

Меркель також виступала за проведення зустрічі, заявивши законодавцям в Берліні, що події останніх місяців показали, що «недостатньо, якщо ми неузгоджено реагуємо на безліч російських провокацій». Вона закликала створити «механізми для загальної та одностайної відповіді» на те, що вона назвала «гібридними атаками з боку Росії». Це включає в себе роботу з такими країнами, як Україна, Білорусь і західні Балкани, а також пряму взаємодію з Росією та Путіним.

Після того, як ідею зустрічі відкинули, Меркель заявила, що навіть без неї «будуть вивчені формати... за яких можна починати діалоги».

Німеччина має сильні економічні інтереси в Росії і очікує завершення проєкту будівництва газопроводу «Північний потік-2», по якому російський газ буде поставлятися в Німеччину.