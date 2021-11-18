Лідера українських антивакцинаторів заарештували, застава – 1 млн гривень

Антивакцинатор Стахів за гратами / Захід.нет

Щоб вийте на волю Остапу Стахіву потрібно, щоб не менше 1000 людей пройшли повну вакцинацію та отримали кожний по 1000 гривень від Президента.

Галицький районний суд задовольнив клопотання прокурора і призначив підозрюваному у намаганні повалити конституційний лад в Україні Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Таке рішення виніс суддя Олег Юрків під час засідання в четвер, 18 листопада.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу антивакцинатору Остапу Стахіву тривало більше чотирьох годин. Прокурор Георгій Зенін клопотав про арешт Стахів на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Натомість і сам Стахів, і його адвокат Михайло Магарський виступили проти такого запобіжного заходу. Адвокат Стахіва наполягав на тому, що правоохоронці викрали його клієнта з лікарні на Закарпатті, куди він звернувся за допомогою медиків. Натомість слідчий надав суду довідку медиків про те, що стан здоров'я Остапа Стахіва дозволяє йому брати участь в судовому засіданні.

У суді сам Остап Стахів заперечив звинувачення у намаганні повалення конституційного ладу в Україні.

Під час розмови із журналістами Стахів заявив про те, що має родину у США та спілкується з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним із лідерів антивакцинаторського руху в Америці. Водночас він заперечив зв'язки з Росією, але ніхто йому не повірив.

Суддя Олег Юрків, який розглядав справу Стахіва, задовольнив клопотання прокурора і призначив Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Якщо Стахів сплатить заставу, то він має негайно здати свій закордонний паспорт, не відлучатися зі Львова та повідомляти слідчого про зміну місця проживання чи роботи.

Одразу після завершення засідання суду Остап Стахів заявив, що подаватиме апеляцію.