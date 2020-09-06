Лицо русской дипломатии сдуру учинила крупный международный скандал

Пьяница-мать- горе в семье

Утрата Россией международного влияния очень болезненно воспринимается так называемыми дипломатии страны-агрессора. В бессильной злобе они готовы удавиться желчью.

Очередными фантомными болями несуществующего величия России стали слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, известной своими скандальными заявлениями и неадекватными поведением, которой преподносит сюрпризы по мере употребления алкоголем или наркотиками.

Захарова не удержалась и прокомметировала фото из Белого Дома, где 4 сентября президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти под присмотром президента США подписали важные дипломатические документы, доказав, что Россия для урегулирования ситуации на Балканах не нужна.

На одном из фото президент Сербии сидит напротив Дональда Трампа. Захаровой показалось это странным и она написала - «как будто на допросе». На этом официальный представитель МИД России Мария Захарова, посоветовав политикам в следующий раз садиться на стул перед президентом США в стиле Шэрон Стоун в знаменитой сцене из фильма «Основной инстинкт».

Россия пробила новое дно /исходник и отредактированный пост

Естесственно, что глупые слова россиянки тут же вызвали международный скандал.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в твиттере, что Захаровой должно быть стыдно: «Представьте себе, что президент ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Стыдитесь!».

Свое неудовольствие репликой Захаровой выразил и министр обороны Сербии Александр Вулин: «Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которой вооруженные силы России имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором он сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа».

Сам президент Сербии пост представителя российского МИДа примитивизмом и оказался и попал в самую точку: «Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются».

После этого Мария Захарова начала заметать следы, отредактировав свое высказывание в фейсбуке, сообщив, что ее неверно поняли.

Спустя пару часов МИД России опубликовал официальное сообщение о том, что между боссом Захаровой Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем состоялся телефонный разговор, в ходе которого тот наверняка был вынужден произнести свою знаменитую фразу про "дебилов".

Напомним, что Сербия является историческим союзником России на Балканах, однако хамское поведение русской дипломатии в очередной раз доказало сербам, что для русских они не более, чем разменная монета.