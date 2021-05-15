Личный телохранитель - человек, которому можно доверять

Жизнь в мегаполисе для предпринимателя определенно может быть опасной - ему могут угрожать недобросовестные конкуренты, просто грабители и многие другие люди.

Поэтому телохранитель в Киеве требуется очень многим, и он, конечно же, должен быть настоящим профессионалом в своем деле.

Какие услуги оказывает личный охранник

В хорошем охранном агентстве предлагают полный их перечень, куда входит:

круглосуточное сопровождение клиента на протяжении его рабочего дня и ночная охрана жилья. Телохранитель приходит с бизнесменом на все встречи, сопровождает его на отдых и публичные мероприятия, то есть ни один из аспектов жизни заказчика услуги без него не обходится;

построение безопасного маршрута для передвижения по Киеву: это действительно важно, так что охранники хорошо ориентируются в хитросплетении городских улиц, ведь в случае какой-либо опасности им требуется мгновенно перестроиться на другой маршрут. Все телохранители в обязательном порядке заканчивают курсы экстремального вождения.

Работающие в частном агентстве телохранители имеют право носить и применять травматическое оружие. Они имеют все необходимые лицензии и сертификаты.

О стоимости услуги и других нюансах

Цена будет зависеть о того, какой сервис требуется клиенту, ведь владельцу небольшого бизнеса и огромного холдинга явно нужны разные услуги. Естественно, личный телохранитель должен быть и у звезд шоу-бизнеса, так что пакеты разрабатываются и для них тоже.

Персональный охранник, который работает в службе безопасности компании "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ", владеет всеми необходимыми знаниями и навыками, позволяющими ему гарантировать безопасность клиента. Также у него обязательно имеется соответствующий практический опыт.

Кстати, личным телохранителем может быть как мужчина, так и женщина, услуга предоставляется не только на постоянной основе, но и на определенный промежуток времени, но в любом случае клиент получит полностью индивидуальный подход к его охране. Командировки в любой украинский город и даже за границу никакой проблемы не представляют, охранник готов сопровождать клиента куда угодно.

Личный телохранитель больше не является просто персонажем голливудских фильмов, его можно нанять в частной охранной компании и после этого не переживать за свою безопасность, которая будет полностью обеспечена. Жизнь и здоровье стоят того, чтобы за них заплатить.