Левочкины владели банком, через который отмыли 20 миллиардов долларов

Левочкины участвовали в выведении награбленного из России

Сергей и Юлия Левочкины значились совладельцами банковского учреждения Trasta Komercbanka через доверенных лиц. Этот банк оказался одним из причастного к масштабной схемы, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.

Как утверждают журналисты-расследователи проекта OCCRP, за 2011-2014 годы путем махинаций дельцы прогнали через латвийский Trasta Komercbanka без малого 20 миллиардов доларов.

Все эти деньги были выведены из бюджета РФ или получены огранизованными бандитскими группировками.

Только лишь менее 10% акций банка были записаны на гражданина США Чарльза Трехерна. Но переписки Левочкиных свидетельствуют, что он просто управлял их семейным бизнесом. Трехерн руководил более 40 офшорными фирмами под наблюдением Юлии Левочкиной. Его услуги понадобились рыгам из-за того, что они хотели скрывать свое имущество и доходы.

Совладельцем Trasta Komercbanka значился еще и бывший регионал Иван Фурсин, бизнес-партнер Сергея Левочкина. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют соратником регионала.

Как утверждают расследователи, в 2010-м году Трехерн проводил разъяснительную беседу с секретарем Левочкиной на тему правильного составления поддельных контрактов. Позже с помощью этого документа гоняли бабки через оффшорную компанию Lynform Capital.