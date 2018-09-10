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Легендарного десантника ВСУ задержали полицейские

20:10, Сегодня
Валерия Ананьева задержала полиция - фото 1
Валерия Ананьева задержала полиция

В понедельник вечером, 10 сентября, военного блогера Валерия Ананьева задержала полиция. Его везут в отделение полиции в Новомосковск. Причина задержания неизвестна.

Об этом Валерий Ананьев сообщил на своей страничке в Facebook.

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Автор книги “Следы на дороге” как раз направлялся на презентацию своей книги в Днепр. Но не доехал и был задержан. Валерий попросил прощение за срыв презентации у своей аудитории.

Сам мужчина родом из Первомайска, Луганской области. Он был в армии с 18 лет. Воевал в зоне АТО с первых дней.

Прославился тем, что вызвал Моторолу на дуэль и снимал эпизоды войны, так как понимал, что это историческое событие. А также крушил врага.

Валерий ушел из армии из-за ранений и плохого психологического состояния. После совершил паломничество в Испанию.

А в Италии просто плюнул в лицо российскому пропагандисту Шейнину.

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полиция задержание десантники Новости Украина
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