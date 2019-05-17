Лечили не от того: в Кременчуге умер годовалый ребёнок

Годовалый малыш скончался в городской больнице Кременчуга

Родители малыша обвиняют в его смерти медиков, которые якобы поставили неправильный диагноз. Да и вообще отнеслись лечению к маленькому пациенту крайне безответственно. Расследованием смерти младенца занимаются в прокуратуре.

По данным следствия, 27 апреля 12-месячного ребёнка повезли в городскую больницу Кременчуга с тошнотой и рвотой. Врачи начали лечить его от желудочно-кишечной инфекции, но спасти не смогли.

Уже через сутки малышу стало хуже и его перевели в реанимацию. Впрочем, все попытки откачать младенца были тщетными и он скончался.

Патологоанатомы же установили причину смерти, чем окончательно добили родителей. Как оказалось, лечили медики ребёнка совсем не от того, что привело к его гибели. Умер малыш от отека головного мозга в результате токсической энцефалопатии.

Более того, мама ребёнка утверждает, что врачи проявили верх халатности, поскольку в критический день, 28 апреля, мальчика даже не осматривали. А в реанимацию его отнёс лично отец.

Медики эти обвинения опровергают и говорят, мол, делали все по инструкции.

Сейчас в больнице проводят проверку. По уголовному делу о врачебной халатности, которая привела к смерти пациента, проводят ряд экспертиз.

Если вину медиков удастся установить и доказать, им грозит до пяти лет тюрьмы.