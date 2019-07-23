Лазерная эпиляция волос: эффективная и безопасная процедура

Динамика и темп современной жизни требуют от женщин не только целеустремлённости, но и безупречного внешнего вида.

Вопрос удаления нежелательных волос актуален в течение любого сезона, но подобрать оптимальный вариант нелегко – нужно учесть тип кожи, её чувствительность, удобство, индивидуальные особенности. Одним из самых эффективных методов считают воздействие лазером. По отзывам, безопасная и комфортная лазерная эпиляция в Житомире доступна в Steffany https://steffany.ua/lazernaya-epilyatsiya. Для проведения процедуры в салоне красоты используется запатентованная технология SHR™ от мирового бренда Alma Lasers.

Особенности и преимущества процедуры

Для большинства женщин подобрать оптимальный метод удаления нежелательных волос – непростой процесс. Бритва раздражает кожу, требует постоянных затрат на средства ухода, очень частого повторения процедуры. Воск хотя и предоставляет более длительный эффект, но вызывает болевые ощущения, дискомфорт, требует регулярного повторения. Лазерная эпиляция позволяет навсегда избавиться от нежелательных волос всего за 5–10 сеансов. В некоторых случаях сохраняется рост единичных волосков, у которых не были уничтожены стволовые клетки в зоне фолликула, но они становятся тонкими, блёклыми и еле заметными. Длительность обработки лазером зависит от типа кожи, цвета волос, квалификации косметолога.

Преимущества процедуры:

- минимальный дискомфорт во время проведения;

- длительный эффект;

-быстрый результат;

-отсутствие побочных эффектов (при условии использования современного оборудования, следования технологии);

-высокий уровень безопасности (ткани вокруг фолликула не повреждаются).

Процедура не вызывает сильной боли, термических ожогов, в её основе лежит принцип повреждения фолликула под действием монохроматического излучения. При достаточной компетенции, использовании современных моделей оборудования за 1 сеанс реально избавиться от большого количества нежелательных волос – до 25%.

Как проводится лазерное удаление волос

Современное оборудование даёт возможность проводить косметологическую процедуру максимально быстро и безопасно. Уникальная природа лазера позволяет воздействовать на пигментированные волосяные фолликулы выборочно, без негативного влияния на кожу вокруг них.

Основные этапы:

- осмотр кожи, оценка её параметров, типа и количества волос;

-устранение с поверхности бритвой;

-нанесение анестезирующего средства (чаще всего в форме мази, пасты);

- воздействие лазером на каждый волос;

- обработка кожи охлаждающим кремом.

Перед выбором косметологического салона важно уточнить наличие медицинского профиля у специалиста, лицензии на проведение лазерной эпиляции, сертифицированного оборудования. Обязательное условие – предварительная консультация для определения характеристик кожи, типа волос, уведомления о ходе, особенностях процедуры. Она максимально безопасна, но в некоторых случаях её проведение противопоказано. К ним относятся онкологические, иммунные заболевания, острая форма герпеса, раны, беременность, декомпенсированный сахарный диабет, свежий загар или индивидуальная непереносимость.