Лукашенко обвинил Украину в провоцировании русских на войну

Лукашенко продолжает безумствовать

Пытающийся усидеть на двух стульях, но теряющий бразды правления над Беларусью Александр Лукашенко заявил, что "Украина сама дала повод России для начала агрессии".

Президент РБ, над которым нависла угроза потери власти в результате насильственного слияния страны с Россией, безапелляционно рассказал об "ущемлениях россиян на территории Украины".

При этом каких-то дивидендов от подобных высказываний Лукашенко ожидать не приходится. Во всех международных организациях типа ООН белорусские дипломаты отрицают реальность и голосуют так, как нужно Кремлю, а внутри Республики свободно работают российские спецслужбы. Так что какими бы пророссийскими изречениями президент Беларуси не сыпал перед журналистами, на желании и возможности Москвы поглотить еще одну "братскую страну" это никак не скажется.

"Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, речь там и о другом. - Я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", - сказал Лукашенко.

Кроме того, по словам белорусского президента, никто из украинских властей не сумел ответить на вопрос, как именно наша страна защищала Крым от оккупации.

Напомним, еще марте 2014 во время оккупации МИД Беларуси выпустил заявление, в котором "выступил против однобокого, пристрастного толкования принципов международного права в угоду геополитическим интересам, попыток заявлять об уникальности одних международных ситуаций и территорий и игнорировать другие".

К слову, при всей двойственности политики Минска украинцы почему-то называют Александра Лукашенко самым популярным иностранным политиком.