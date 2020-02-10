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Лавров предложил Украине обменяться послами: Что известно?

16:30
Лавров предложил Украине обменяться послами: Что известно? - фото 1
Лавров предложил Украине обменяться послами: Что известно?

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил Украине обменяться послами.

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Об этом министр рассказал в интервью.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективе возобновления дипломатических отношений между Россией и Украиной, Сергей Лавров заявил, что РФ "не против" такой инициативы.

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против”, - заявил глава МИД РФ.

Позже на слова Лаврова отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - заявил политик, уточнив, что о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.

Напомним, Лавров "отчитал" Зеленского за Facebook.

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Сергей Лавров МИД Россия Новости Украина
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