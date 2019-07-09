война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Лавров "отчитал" Зеленского за Facebook

16:20
Лавров "отчитал" Зеленского за Facebook - фото 1
Лавров "отчитал" Зеленского за Facebook

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на предложение Владимира Зеленского встретится с Путиным. Спойлер: он не против, но есть одно "но".

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"Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей", - заявил Лавров.

И добавил следующее.

"Когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".

Отметим, что не против беседы с Зеленским и главарь России.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов со своими соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявлял ранее Путин.

А что из всего этого выйдет – покажет время. Но вряд ли что-то хорошее.

 

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