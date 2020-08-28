Кулеба обратился к властям Италии из-за дела нацгвардейца Маркива

Стала известна дата апелляции по делу Виталия Маркива

29 сентября в итальянском суде будут рассматривать апелляцию дела Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы на основании телесюжетов российской пропаганды.

В пятницу, 28 августа, в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что дипломатический корпус нашей страны надеется на то, что к рассмотрению апелляции итальянцы подойдут без оглядки на требования и лобби российских террористов.

- Я хочу подчеркнуть, что мы уважаем итальянскую систему юстиции. Но четко выражаем надежду, что решение о Виталия будет справедливым и беспристрастным, - отметил Кулеба. - Мы считаем все обвинения в отношении Виталия Маркива необоснованными, а его дело находится на контроле президента. Я пригласил международные правозащитные организации осуществить мониторинг судебного процесса, чтобы предотвратить некорректным интерпретациям фактов и возможного давления на суд.

Как известно, в прошлом году суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелле на Донбассе в 2014 году. Его приговорили к 24 годам заключения.

Напомним, в 2014-м году, когда был убит Рокелли, он находился в зоне боевых действий незаконно, не имея никакого на то разрешения. Также достоверно неизвестно, что за снаряд убил итальянца и его переводчика, однако существует большая вероятность, что смерть итальянца - дело рук оккупантов, а не Нацгвардии.

Тем не менее, в 2017 Виталий Маркив был арестовал в аэропорту Болоньи, куда прибыл к родственникам, и обвинен в смерти Роккели.

Почти два года Маркив находился под арестом. Пока шло рассмотрение его дела и суд - выяснилось, что обвинение строится на фальсифицированных или прост выдуманных доказательствах. А сам Маркив никого отношения к смерти гражданина Италии не имеет.

Тем не менее, итальянские прокуроры потребовали 17 лет тюрьмы для украинца. Суд присяжных же вообще не стал размениваться на мелочи и дал украинцу 24 года, превзойдя скудоумных прокуроров в неадекватности.

Дело Маркива вызвало большой резонанс и привлекло внимание украинцев всего мира. В зале суда 12 июля было большое число украинцев из числа группы поддержки Маркива.

Апелляция по этому делу была назначена на весну 2020, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.