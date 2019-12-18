Итальянский суд использовал сюжеты российской пропаганды в деле нацгвардейца Маркива

Виталия Маркива посадили, основываясь на сюжетах Russia Today

При рассмотрении шитого белыми нитками дела об обвинении защитника Украины в якобы убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли, судьи вдохновлялись пропагандистскими репортажами российских террористов.

Об этом написали журналисты влиятельного американского издания The New York Times, ссылаясь на данные из итальянской прокуратуры.

Изначально обвинители в суде рассказывали о том, что виновность Маркива якобы строилась на "данных из его электронных устройств". Впрочем, как оказалось, большую часть доказательств, которые представляли прокуроры, и которые приняли служители Фемиды, были взяты из фейковых материалов российских СМИ.

"Включение двух видеороликов от Russia Today, а также материалы на сепаратистском сайте "Русская весна" поставили вопрос о том, в какой мере фейковые новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в западные страны и их суды", - сказано в публикации NYT.

В свою очередь, обвинители прокомментировали материал издания, заявив, что "материалы Russia Today не были решающими в приговоре, а суд присяжных не может обсуждать то, что убедило их в виновности Маркива".

Напомним, в 2014-м году, когда был убит Рокелли, он находился в зоне боевых действий незаконно, не имея никакого на то разрешения. Также достоверно неизвестно, что за снаряд убил итальянца и его переводчика, однако существует большая вероятность, что смерть итальянца - дело рук оккупантов, а не Нацгвардии.

Тем не менее, в 2017 Виталий Маркив был арестовал в аэропорту Болоньи, куда прибыл к родственникам, и обвинен в смерти Роккели.

Почти два года Маркив находился под арестом. Пока шло рассмотрение его дела и суд - выяснилось, что обвинение строится на фальсифицированных или прост выдуманных доказательствах. А сам Маркив никого отношения к смерти гражданина Италии не имеет.

Тем не менее, итальянские прокуроры потребовали 17 лет тюрьмы для украинца. Суд присяжных же вообще не стал размениваться на мелочи и дал украинцу 24 года, превзойдя скудоумных прокуроров в неадекватности.

Дело Маркива вызвало большой резонанс и привлекло внимание украинцев всего мира. В зале суда 12 июля было большое число украинцев из числа группы поддержки Маркива. В Украине называют Маркива жертвой политических интриг и желания Италии выслужиться перед Путиным и его кликой.

Решение суда Павии по Маркиву породило волну возмущения в Украине. Вечером в пятницу, 12 июля, в Киеве возли посольства Италии состоится митинг украинских граждан, которые намерены добиться справделивости по отношению к защитнику Украины.